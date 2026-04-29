Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesinde insan ticaretiyle mücadele toplantısı düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde "İnsan Ticaretiyle Mücadele Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, üniversite ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu paydaşlığın güçlenerek devam etmesini temenni etti.

        Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Rifat Gürgendereli ise insan ticaretinin küresel ölçekte ciddi bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, bu suçla etkin mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

        Toplantıda Göç Uzmanı Mahmut Sarp tarafından yapılan sunumda, insan ticaretinin günümüzde ulaştığı boyutlar, mağdur profilleri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

        Katılımcılara insan ticaretinin tanımı, risk grupları, şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgiler verildi.

        Akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den saha incelemeleri
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den saha incelemeleri
        Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev Selimiye Camii'ne hayran kaldı
        Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev Selimiye Camii'ne hayran kaldı
        Edirne'de kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Edirne'de kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Edirne'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Edirne'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dechev, Edirne Valisi Yunus Sezer'i...
        Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dechev, Edirne Valisi Yunus Sezer'i...