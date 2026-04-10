        Trakya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Edirne'de Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Eyüp Açıkgöz, Filistin topraklarında sivillere yönelik saldırıların yanı sıra idam uygulamalarının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

        Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere tepki gösteren Açıkgöz, Filistin halkına desteklerinin süreceğini belirtti.

        Açıkgöz, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu daha güçlü tepki vermeye çağırdı.

        Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Açıkgöz, farklı kesimlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

        Açıkgöz, ayrıca Filistin’e insani yardım ve destek girişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da cuma namazı sonrası Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Enes Altınyüzük, Gazze'deki soykırımı kınadıklarını söyledi.

        Gazze'de tüm değerlerin yok sayıldığını belirten Altınyüzük, "Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz." diye konuştu.

        Filistin'e Destek Platformu İl Temsilcisi Bayram Akın da zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

        Grup dua edilmesinin ardından Filistin'e destek sloganları atarak alandan ayrıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de cuma namazı sonrası Saatli Park'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Murat Baltalı, zulme karşı ses yükseltemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Zulme karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Baltalı, şunları kaydetti:


        "Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her husus da zalim Siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye'nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Edirne'de dolu yağışı
        Bakan Kacır: Türkiye üretimde gücünü artırıyor, yeni OSB ile istihdam büyüy...
        Edirne'de ahşap binada korkutan baca yangını
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık
        Edirne'de dönercinin baca tertibatında çıkan yangını söndürüldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de Atatürk OSB Temel...
