        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

        Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü, bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Tekirdağ'da da sağanağın ardından aniden başlayan dolu nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri meydana geldi.


        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak dolu ve yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Vatandaşlardan Kazım Cingü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun aniden başladığını belirterek, "Hava durumuna baktığımızda dolu görünmüyordu, şaşırdık. Yağışların barajlara faydalı olmasını diliyoruz."dedi.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ise sağanak, havanın soğumasıyla kısa süreli kar yağışına dönüştü.

        Öte yandan Kırklareli'nin Vize ilçesinde de dolu etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

