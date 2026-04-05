AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, Ağın'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulundu.





Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Açıkkapı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı ziyaret etti.





Açıkkapı, Çakar ile görüşmesinde ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.





Daha sonra TOKİ tarafından yapılan konutları inceleyen Açıkkapı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Açıkkapı, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımların her aşamasını yakından takip ettiklerini belirterek, "En kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



İncelemelerin ardından Yusuf Karabatak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na geçen Açıkkapı, burada partililerle bir araya geldi.





Programa, Belediye Başkanı Çakar, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve partililer katıldı.

