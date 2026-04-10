Baskil'de B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.





Baskil Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı üreticilerin katılımıyla Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlendi.





Bilgilendirme toplantısında bitki koruma ürünlerinde B-Reçete Sisteminin uygulama esasları tanıtıldı.



Katılımcılara bitki reçete uygulamaları ile ilgili güncel mevzuat ve uygulama esasları ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

