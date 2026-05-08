Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Baskil'de Hz. Muhammed'i anma programı düzenlendi

        Baskil'de Hz. Muhammed'i anma programı düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" programında meslek lisesi öğrencileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de Hz. Muhammed'i anma programı düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" programında meslek lisesi öğrencileri bir araya geldi.


        Baskil Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler katıldı.

        Hicri takvime göre Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olması dolayısıyla hazırlanan ve okullar kapanana kadar sürdürülmesi planlanan proje kapsamında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Program kapsamında öğrenciler tarafından koro hâlinde ilahiler seslendirilirken, şiir dinletileri ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

        Baskil müftüsü Ferhat Elibol, Hz. Muhammed'in hayatı, örnek ahlakı ve merhameti üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da dilenci operasyonu
        Elazığ'da dilenci operasyonu
        Elazığspor Store Bursa'da
        Elazığspor Store Bursa'da
        Baskil'de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı
        Baskil'de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı
        Elazığspor, Bursa'ya 23 futbolcuyla gitti
        Elazığspor, Bursa'ya 23 futbolcuyla gitti
        Keban'da "Fidan Dikimi ve Orman Bitkilerinde Görülen Hastalıkların Tanıtılm...
        Keban'da "Fidan Dikimi ve Orman Bitkilerinde Görülen Hastalıkların Tanıtılm...
        Elazığ'da nisan ayında 226 kaza meydana geldi
        Elazığ'da nisan ayında 226 kaza meydana geldi