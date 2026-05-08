Baskil'de Hz. Muhammed'i anma programı düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" programında meslek lisesi öğrencileri bir araya geldi.





Baskil Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler katıldı.



Hicri takvime göre Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olması dolayısıyla hazırlanan ve okullar kapanana kadar sürdürülmesi planlanan proje kapsamında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Program kapsamında öğrenciler tarafından koro hâlinde ilahiler seslendirilirken, şiir dinletileri ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.



Baskil müftüsü Ferhat Elibol, Hz. Muhammed'in hayatı, örnek ahlakı ve merhameti üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.



