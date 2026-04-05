Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan organizasyona, 17 kulüpten 138 sporcu katıldı.

        Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

        Şampiyonanın son gününde kupa ve madalya törenin düzenlendi. Törende, dereceye giren sporculara madalya, kulüplere de kupaları takdim edildi.

        TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, AA muhabirine, şampiyonanın farklı yaş gruplarında çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

        Federasyon olarak uluslararası başarı hedeflediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "Organizasyonu kazasız, belasız tamamladık. Sporcularımızı kupa ve madalyalarını takdim ederek uğurladık. Bu organizasyonun anlamı büyük. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle bu organizasyonu yaptık. Bu desteklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Federasyon Başkanımız Kadir Sağlam ve yönetim kurulumuzla birlikte sporcularımızın uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızı okutması ve bayrağımızı dalgalandırması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Elazığ'da başarılı bir şampiyona gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

