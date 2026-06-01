Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da bir çobanın arıların yuva yaptığı kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması görüntülendi

        Elazığ'da bir çobanın arıların yuva yaptığı kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması görüntülendi

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir çoban, hayvanlarını otlatırken arıların yuva yaptığı dik yamaçtaki kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 18:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir çobanın arıların yuva yaptığı kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması görüntülendi

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir çoban, hayvanlarını otlatırken arıların yuva yaptığı dik yamaçtaki kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.


        Yüzev köyü kırsalında büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Doğan Eser, sarp bir kayalığın çevresinde yoğun bir şekilde uçuşan arıları fark etti.

        Bölgeyi inceleyen Eser, arıların kayalıklar arasında bir oyuğa yuva yaptığını ve burada bal olduğunu tespit etti.

        Temin ettiği özel kıyafetleri giyerek, merdiven yardımıyla yuvaya ulaşan Eser, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla oyuğun önündeki taşı sökerek, buradaki balı topladı.

        Eser, daha sonra arıları toplamak için yuvanın bulunduğu yerin yakınına kovan yerleştirdi.

        Eser'in balı çıkarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        A Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Görüşmeler durdu, petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Görüşmeler durdu, petrol fiyatları yeniden yükseldi
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."

        Benzer Haberler

        Atmacanın saldırdığı yavru kazı devlet hastanesine götürdü: İlk müdahaleyi...
        Atmacanın saldırdığı yavru kazı devlet hastanesine götürdü: İlk müdahaleyi...
        Keban'da kan bağışı kampanyası
        Keban'da kan bağışı kampanyası
        Elazığ'da atmacanın boynundan yaraladığı kaz yavrusuna hastanede pansuman y...
        Elazığ'da atmacanın boynundan yaraladığı kaz yavrusuna hastanede pansuman y...
        Elazığ'da 2'inci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Elazığ'da 2'inci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Elazığ'da itfaiye personellerine elektrikli araç yangınlarına müdahale eğit...
        Elazığ'da itfaiye personellerine elektrikli araç yangınlarına müdahale eğit...
        Elazığ'da kuraklık alarmı veren nokta yeniden suya gömüldü
        Elazığ'da kuraklık alarmı veren nokta yeniden suya gömüldü