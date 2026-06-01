Elazığ'da bir çobanın arıların yuva yaptığı kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir çoban, hayvanlarını otlatırken arıların yuva yaptığı dik yamaçtaki kaya oyuğunda bulduğu balı çıkarması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.





Yüzev köyü kırsalında büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Doğan Eser, sarp bir kayalığın çevresinde yoğun bir şekilde uçuşan arıları fark etti.



Bölgeyi inceleyen Eser, arıların kayalıklar arasında bir oyuğa yuva yaptığını ve burada bal olduğunu tespit etti.



Temin ettiği özel kıyafetleri giyerek, merdiven yardımıyla yuvaya ulaşan Eser, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla oyuğun önündeki taşı sökerek, buradaki balı topladı.



Eser, daha sonra arıları toplamak için yuvanın bulunduğu yerin yakınına kovan yerleştirdi.



Eser'in balı çıkarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

