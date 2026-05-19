        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Yeşilay ekipleri anneleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yeşilay Elazığ Şubesi uzmanları ve gönüllü ekipleri, "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mahalle ve kurumları dolaşarak annelerle bir araya geliyor.

        Sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, annelere, çocuklarını sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığından korumanın yollarını anlatıyor.

        Ailelerin çocuklarını olumsuz etkilerden uzak tutmasına destek olmaya çalışan ekipler, ziyaretlerini sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

        Her hafta farklı bir mahalle veya kuruma giden ekiplerin bir durağı da halk eğitim merkezindeki kadınlar oldu.

        - "Ailelere ulaşmanın en kısa yolu annelerden geçiyor"

        Yeşilay Elazığ Kadın Komisyonu Başkanı Kevser Tuncer, AA muhabirine, ev ve kurumları gezerek anneleri bilinçlendirdiklerini söyledi.

        Hedeflerinin annelere ulaşmak olduğunu belirten Tuncer, annelerin ailenin derleyicisi, toparlayıcısı ve koruyucusu konumunda olduğunu ifade etti.

        Bağımlılıkla mücadelede annelerle birlikte hareket etmek istediklerini anlatan Tuncer, "Annelerimize bağımlılıktan korunma ve bağımlılık tedavisi konusunda bilgi veriyoruz. Bu kapsamda YEDAM'a başvurabileceklerini, bağımlı bireylere yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti alabileceklerini anlatıyoruz." dedi.

        Yeşilay ve YEDAM'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi verdiklerini aktaran Tuncer, bağımlılıkla mücadelede en güçlü desteğin annelerden geldiğine inandıklarını dile getirdi.

        Annelerin çocuklarını ve eşlerini bağımlılıktan korumak adına yapabilecekleri sosyal aktiviteleri anlattıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

        "Sosyal etkinliklerle çocukların korunabileceğini, eşlerin stres yönetimine katkı sağlanabileceğini aktarıyoruz. Tüm ailelere ulaşmayı hedefliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yürütüyor. Bağımlılıkla mücadelede ailelere ulaşmanın en kısa yolu annelerden geçiyor. Anneye ulaşmak aileye ulaşmak demektir. Her annenin çevresindeki birkaç kişiyi daha bilinçlendirdiğini düşündüğümüzde ulaştığımız kişi sayısı katlanarak artıyor. Bağımsızlık Yılı kapsamında gençlere, çocuklara ve annelere ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

        - "Eğitimcilerimizle birlikte çalışmalara destek veriyoruz"

        Fırat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Yeşilay gönüllüsü Tuğçe Büşra Özen de vatandaşlara Yeşilay ve bağımlılık konusunda bilgi verdiklerini söyledi.

        Özen, "Telefon, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı konusunda vatandaşları bilgilendiriyoruz. İnsanların gerekli destek mekanizmalarına nasıl ulaşabileceklerini anlatıyoruz. Derslerimizin ardından sahaya inerek broşür dağıtıyoruz. Eğitimcilerimizle birlikte çalışmalara destek veriyoruz." diye konuştu.

        Yeşilay gönüllüsü Edanur Acer ise çevresinde sigara ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden arkadaşlarını gördükten sonra gönüllü çalışmalara katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

        Acer, "Hem kendimi geliştirmek hem de çevremdeki insanlara yardımcı olmak için bu çalışmalara katıldım. Gönüllülük esasıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

