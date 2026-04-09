Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Fırat Üniversitesi'nde sanal kumar ve uyuşturucu konferansı düzenlendi

        Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik "Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, IBAN Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırat Üniversitesi'nde sanal kumar ve uyuşturucu konferansı düzenlendi

        Elazığ'da üniversite öğrencilerine yönelik "Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, IBAN Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Konferansı" düzenlendi.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fırat Üniversitesi (FÜ) koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, öğrenciler yasa dışı faaliyetlere karşı bilgilendirildi.

        Programda cumhuriyet savcıları İsmail Duldar, Şengül Kahraman Bük, Murat Serkan Aladağ, Veysel Taş, Çağın Yıldız ve Muharrem Şahintaş sunum yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Konferansta, özellikle dijital ortamda işlenen suçların artışına dikkati çekilerek bu konularda bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı, alınması gereken önlemler ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Konferansın açılışında konuşan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, bilişim ve uyuşturucu suçlarının artık bireysel suçlar olmaktan çıktığını söyledi.

        Bu gibi yasa dışı faaliyetlerin gençler ve toplum üzerinde ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yeğin, "Bu suçların nasıl işlendiği, hangi yöntemlerle size ulaşılabileceği ve karşılaşılması halinde geleceğinize etkileri, yasal sonuçları, bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız için bu konferansı düzenledik." dedi.

        FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda ve Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin bu konularda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması adına devletin ciddi çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

        Uyuşturucuya ilişkin sunum yapan Cumhuriyet Savcısı İsmail Duldar da gençleri bu tür yasa dışı faaliyetlerin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Uyuşturucu maddenin, kişide alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddeler olduğunu belirten Duldar, "Öncelikle uyuşturucu maddeler kişinin merkezi sinir sistemine doğrudan etkileyerek, zihni işgal etmeye başlar. Bu maddeler beynin algı, karar verme ve duygu durumunu düzenleyen merkezlerini bozarak akli, fiziki ve psikolojik dengeyi alt üst eder. Fiziksel tahribatın yanı sıra madde kullanımı kişi ve toplum içerisinde ciddi ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet Savcısı Bük de bilişim sistemleri (telefon, tablet, bilgisayar gibi) ve sosyal medya kullanımındaki artış nedeniyle dolandırıcıların ikna etme olasılıklarının da arttığını söyledi. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda en başta dolandırıcılık olaylarının geldiğini aktaran Bük, şöyle konuştu:

        "Dolandırıcıların sıklıkla kullandıkları yöntemlere bakacak olursak 'kolay para tuzağı, hesabını kirala 20 bin lira kazan, sosyal medya üzerinden banka hesabı kiralanarak verilir' şeklinde ilanlar ve grupların fazla olması, gençlerin bu ilan ve gruplara kolay erişim sağlaması tehlikenin boyutunu arttırmaktadır. Sizi 'kolay para kazanabilirsiniz, sadece hesabını ver, hiçbir şey olmaz' diyerek ikna etmeye çalışırlar. Ancak gerçek şu ki siz o hesabı verdiğiniz andan itibaren hayatınızın kontrolünü bir başkasına teslim etmiş olursunuz. Kendi adınıza açılmış bir banka hesabını ya da başka arkadaşınıza ait bir banka hesabını başkasına kullandırmak suçtur. Ayrıca bunun kullanılmasına aracılık etmek de suçtur. IBAN vermek, kredi kartı vermek, kartı teslim etmek, mobil bankacılık şifresini vermek, hepsi yasa dışıdır."

        Konferansa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Emniyet Müdür Yardımcıları Kemal Çöteli, Mustafa İnci ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

