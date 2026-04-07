Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Seçkin Yalçın memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Seçkin Yalçın memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın naaşı memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        İstanbul'dan havayoluyla kente getirilen Yalçın için İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.


        Silah arkadaşları tarafından cenaze nakil aracından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, katafalka konuldu.


        Bu sırada tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha ile babası Abdulkadir Yalçın, gözyaşı döktü.

        Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, cenaze nakil aracıyla Keban ilçesinin Akçatepe köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin cenazesi, burada alınan helalliğin ardından köydeki mezarlıkta toprağa verildi.


        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, defin işleminin ardından şehidin babası Abdulkadir ve annesi Zeliha Yalçın'a Türk bayrağı verdi.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, askeri erkan, şehidin yakınları, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        - Olay

        İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

        İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memuru Mustafa Aydın'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Kazada yaralanan 27 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğu belirlenen ve ekiplerce gözaltına alınan 34 EYG 499 plakalı otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru Seçkin Yalçın da önceki gün hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Benzer Haberler

        Türkiye ormancılık yarışmaları Elazığ'da düzenlendi
        Elazığ'da sağlık için yürüdüler
        Elazığ'da kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinliği
        Kaza şehidi polis memuru, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Elazığ şehidini son yolculuğuna uğurladı
        Elazığ'da okuma-yazma kursuna yoğun ilgi