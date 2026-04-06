Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü

Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Erzincan Belediyesine ait 24 BB 673 plakalı çöp kamyonu, Demirkent Mahallesi'nde, 81 yaşındaki Sultan Asan'a çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Asan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi sonrası Asan'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

