Erzincan'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Erzincan'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı. İ.S. (29), idaresindeki 34 MZK 569 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi Çobanlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla atıp araziye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (29) ve A.A.S. (1) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.