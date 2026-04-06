Çöpe giden atık eşyalar engellilerin emeğiyle hediyelik ürüne dönüşüyor

İLHAMİ ERILIÇ - Erzurum'da görme ve ortopedik engelli bireyler, atık malzemeleri hediyelik ev aksesuarına dönüştürerek hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Kurs öğretmeni Mavi Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce "Üreten Eller" projesi kapsamında Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği ve Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde "dekoratif ev aksesuarları hazırlama" kursu açtı.



Dernek üyesi 55 ila 70 yaşlarındaki görme ve ortopedik engelli 17 kişi, burada haftanın 5 günü teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.



Eğitimlerle el becerilerini geliştiren engelliler, atık malzemelerden hediyelik ev aksesuarları üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor.



Kurs sayesinde sosyalleşen engelli bireyler, atık malzemelerden ürettikleri duvar saati, tablo ve vazo gibi birçok ürünü sergilerde satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.



- "Kurs merkezi aynı zamanda satış ofisi"



Kurs öğretmeni Yıldırım, AA muhabirine, kursiyerlerin görme ve ortopedik engellilerden oluştuğunu belirterek, "Kursumuzda dekoratif ev aksesuarları yapıyoruz. Çöpe atılan ya da atıl durumda olan malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp duvar saati, vazo ve çerçeve gibi dekoratif ev ürünleri yapıyoruz." dedi.



Yıldırım, kursun açılmasına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.



Kurs merkezinin aynı zamanda satış ofisi de olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Kurs sonunda üretilen hediyelik eşyaları sergileyerek toptan satacağız. Yani engelli bireylerimiz buradaki kurslarla hem sosyalleşip hayata tutunuyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Engel, insanların bedenlerinde ya da gözlerinde değil, sadece bakış açısındandır. Bir fırsat verildi ve burada engellilerin neler yapabileceğini gördük."



- "Kurs terapi gibi geliyor"



Yıldırım, engelli bireylerin el becerisi anlamında çok iyi olduklarını, görme ve ortopedik engelli kursiyerlerle farklı farklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Engellilerin toplumun bir parçasını istediklerini ifade eden Yıldırım, "Kurs terapi gibi geliyor. Hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşıp bir şeyler başarabildiklerini görüyorlar." dedi.



Yıldırım, hafta sonu telafi derslerini türküler eşliğinde eğlenceli vakit geçirerek yaptıklarını söyleyerek, "Bu işe gönüllü oldum, başka yerlerde yüksek ücretlerle çalışabilirdim. Malzemeleri kendim temin ediyorum. Engelli bireylere eğitim vermek çok zor ama ürettikçe kabiliyetlerini gördüm." ifadelerini kullandı.



Görme engelli Ömer Onay da 25 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini anlatarak, "Gözlerimiz görmese de yaşadığımız için bu hayatın içindeyiz. Kurslarla sosyalleştik, burada hem bir şeyler öğrenip kazanmaya çalışıyoruz hem de sosyal hayata tutunuyoruz. Lütfen engellileri öcü gibi görmeyin, elinizden gelen yardımı onlara yapın." diye konuştu.



Ümit Akyar da bedensel engelli olduğunu belirterek, tüm engelli bireylere bu tarz kurslara katılmasını önerdi.



Sağ taraftan felçli olduğunu kaydeden Akyar, "Sol elim benim her şeyim, her şeyi onunla yapıyorum. Mavi hocamızdan Allah razı olsun, burada güzel şeyler öğrendik. Bir arkadaşımın çöpe atacağı ürünü hediyelik eşyaya dönüştürdük. Burası bizim için terapi. Bu ürünleri sergide satacağız." dedi.

