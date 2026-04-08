        Erzurum Asri Mezarlığı'nda 11 yıldır hafızların Kur'an tilaveti yankılanıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Asri Mezarlığı'nda 11 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında, hafızlar günün her saatinde Kur'an-ı Kerim okuyor.

        Giriş: 08.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki Asri Mezarlık'ta görev yapan hafızlar, vardiyalı sistemle günün her saatinde görev alıyor.

        Sabah saatlerinde başlayan okumalar, akşam saatlerinde görevi devralan diğer hafızlarla kesintisiz şekilde devam ediyor.

        Her 24 saatte bir hatmin tamamlandığı uygulamada, okunan hatimlerin duası ise her hafta cuma namazı öncesinde mezarlıkta bir araya gelen vatandaşların katılımıyla yapılıyor.

        - Mezarlıktaki Kur'an tilaveti internetten canlı yayınlanıyor

        Hoparlör sistemiyle mezarlığın tamamına yayılan tilavet, aynı zamanda belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de gün boyu canlı olarak yayınlanıyor.

        Mezarlıklar Şube Müdürü Şerif Kurt, AA muhabirine, mezarlıkta 11 yıldır sürdürülen hizmetten vatandaşların çok memnun olduğunu söyledi.

        Mezarlıkta 2015 yılından itibaren her gün bir hatmin okunduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

        "Mezarlığımızda her 24 saat tamamlandığında bir hatmimiz tamamlanmış oluyor. Okunan hatimlerin duasını da her cuma günü burada kıldığımız cuma namazında yapıyoruz. Bütün ölmüşlerimize, burada yatanlara hediye ediyoruz. Burada okunan Kur'an-ı Kerim 24 saat boyunca da belediyenin internet sitesi üzerinden canlı yayınlanıyor. Vatandaşlarımız bu hizmetimizi çok güzel karşılıyor. İnsanlarımızın hoşuna gidiyor. Biz Müslümanlar olarak ölülerimizle beraber yaşarız. Bu hizmetler bizim de ruhumuza çok hoş geliyor. İnsanlar da mutlu oluyorlar. Vatandaşlarımız, annesinin babasının mezarında sürekli Kur'an okunmasını memnuniyetle karşılıyor. Burada Kur'an sesi hiç kesilmiyor. 24 saat boyunca Kur'an sürekli okunuyor. Allah bu hizmetimizi daim eylesin."

        - Cenaze işlemlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor

        Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in göreve başlamasıyla kentte mezarlık hizmetlerinin önemli derecede arttığını belirterek, ölüm raporlarının ibraz edilmesinden, cenaze nakil işlemine, yıkama ve defin işlemine kadar tüm sürecin görevliler tarafından yapıldığını anlattı.

        Ölüm raporunu kendilerine ulaştıran vatandaşın, bundan sonra sadece acısını yaşadığını başka hiçbir işlemle uğraşmadığını dile getiren Kurt, mezarlıkta özveriyle çalışan personele de teşekkür etti.

        Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde din görevlisi olarak görev yapan hafızlardan Muhammet Furkan Avcı ise her sabah 07.30'da kürsüye çıktıklarını ve 17.00'de gece görevli hocaların kaldıkları yerden okumaya devam ettiğini söyledi.

        Avcı, "Her gün bir hatim okuyoruz. Fazlasını da okumaya gayret ediyoruz. Cumadan cumaya da hatim dualarımızı yapıyoruz. Burada sürekli maneviyatın içinde, ölümle hemhal halindeyiz. Çok farklı duygularda oluyoruz. İnsanlar çok mutlu oluyor. Özellikle şehir dışından mezarlık ziyaretine gelenler, bizleri görünce çok dualar ediyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Erzurum Kent Konseyi'nden Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü mesajı;...
