Erzurum Emniyetinden teşkilatın 181. yılına özel klip
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümüne özel, rap müzikli klip yayımladı.
Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şubesi ekipleri, Polis Haftası'na özel "181 yıldır gururla" adında rap müzikli klip çekti.
Giriş kısmında "Soğuk bir şehirde sıcak yüreklerle görev yapıyoruz. Gecesi uzun olur Erzurum'un ama biz hiç uyumayız." ifadelerine yer verilen klip tüm şubelerde çalışan personelle çekildi.
Klipte, tüm şubelerin çalışmaları ve yürüttükleri faaliyetlere de yer verildi.
