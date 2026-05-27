Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.





Erzurum'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentin simgelerinden Ulu ve Lalapaşa Camisi gibi tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu.



Bayram namazını kılan vatandaşlar, hutbenin ardından dua etti.



Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekilleri Selamı Altınok ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ulu Camisi'nde namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.



- Kars



Kars'ta vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.



Şehrin simgelerinden Sultan Alparslan ve Evliya Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kılıp dua etti.



Namazın ardından cemaat bayramlaştı.



Kars Valisi Ziya Polat da Sultan Alparslan Camisi'nde kılınan namazdan sonra vatandaşların bayramını kutladı.



- Ardahan



Ardahan'da da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu.



Başta Serhat Ulu ve Merkez Camisi olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kılan vatandaşlar, dua ederek bayramlaştı.



Vali Mehmet Fatih Çiçekli de Merkez Camisi'nde namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.



- Erzincan



Erzincan'da da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.





Terzibaba Camisi ve Cami-i Kebir başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.



Vali Vekili Hüseyin Aydın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindekiler, Terzibaba Camisi'nde namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

