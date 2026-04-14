Habertürk
Habertürk
        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Erzurum merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Erzurum merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri'deki 10 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheliyi yakaladı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 8 SIM kart, hafıza kartı, 6 USB bellek, 2 dizüstü bilgisayar, taşınabilir harici disk, akıllı saat, 13 banka ve kredi kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 tabanca fişeği ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

