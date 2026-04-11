Erzurum'da 2 yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.



Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yola paralel duran M.S.K'nin kullandığı 06 EJT 591 plakalı tıra, arkadan gelen T.U. idaresindeki 06 FOH 810 plakalı yolcu otobüsü çarptı.



Seyir halindeyken kazayı fark ederek yol kenarında duran A.T. idaresindeki 20 AB 751 plakalı tıra da F.K. yönetimindeki 34 FMM 56 plakalı yolcu otobüsü çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otobüslerdeki yolculardan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







