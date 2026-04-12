        Erzurum'da 2026'da üreticilere verilecek tarımsal destek 3 milyarı aşacak

        Erzurum'da tarımsal destek kapsamında 2026 yılında üreticilere 3 milyar lira destek sağlanacağı bildirildi.

        Giriş: 12.04.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kentin tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ile yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı sunum yaparak Baruş'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Sunumda, 4 milyon 215 bin 315 dekarlık tarım alanında üretim yapılan Erzurum'un 61 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de 3. sırada yer aldığı belirtilerek, büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 3. sırada bulunan Erzurum'da, 2025 yılı itibarıyla 118 bin 379 büyükbaş ve 255 bin 552 küçükbaş hayvan sevk edildiği kaydedildi.

        Tarımsal desteklemeler kapsamında 2025 yılında üreticilere 1,6 milyar lira ödeme yapıldığı vurgulanan sunumda, şu bilgilere yer verildi:

        "Tarımsal destekler kapsamında Erzurum'da 2026 yılında 2,2 milyar lira destek sağlanması ve toplam destek miktarının 3 milyarı aşması bekleniyor. Ayrıca hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında yaklaşık 3,2 milyon doz aşı uygulandı. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik projeler kapsamında 2025 yılında nohut, fasulye ve sebze üretimine destek sağlandı. 2026 yılında ise 2 milyon 500 bin lira bütçe ile nohut, 720 bin lira bütçe ile mercimek üretimi desteklenecek, ayrıca sebze fidesi, sera naylonu ve organik tarım destekleri sürdürülecek."

        Hayvancılık ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında, 134 asil ve 174 yedek olmak üzere toplamda 308 üreticinin hak kazandığı, mera ıslahı, sıvat kurulumu ve altyapı çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!

        Benzer Haberler

        Palandöken'de kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı Palandöken Kayak Merkez...
        Palandöken'de kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı Palandöken Kayak Merkez...
        Aşkale'de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandı
        Aşkale'de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandı
        Palandöken'de "Kaset şarkıları" konseri yoğun ilgi gördü
        Palandöken'de "Kaset şarkıları" konseri yoğun ilgi gördü
        Palandöken'de kayak sezonu 30 Nisan'a kadar uzatıldı
        Palandöken'de kayak sezonu 30 Nisan'a kadar uzatıldı
        Oltu'da kar ve yağmur heyelana yol açtı
        Oltu'da kar ve yağmur heyelana yol açtı
        Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor
        Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor