Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki

        Hukukçular Derneği Erzurum İl Temsilciliği, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derneğin il temsilcisi avukat Muhammet Selim Karaca, Erzurum Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini ve insan hakları ihlallerini giderek artırdığını söyledi.

        İsrail parlamentosundaki kararın, hukuk düzeninde yok hükmünde olduğunu ifade eden Karaca, "Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır." dedi.

        Karaca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in soykırım suçu işlediğini ve tüm dünya için bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

        İsrail meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam yasasının, bütün uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

        "Öncelikle, idam cezasının uygulanmasına ilişkin uluslararası standartlar bakımından ciddi ihlaller söz konusudur. İsrail'in taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde idam cezası son derece dar bir çerçeveye tabi tutulmuştur ve buna göre idam cezası yalnızca 'en ağır suçlar' için, sıkı usulü güvenceler altında ve keyfilikten uzak biçimde uygulanabilir. Buna karşılık söz konusu düzenleme, 'terör' kavramını geniş ve belirsiz bir şekilde kullanarak ölüm cezasının kapsamını genişletmekte ve özellikle askeri mahkemeler bakımından bu cezayı fiilen zorunlu hale getirmektedir. Nitekim bu yasa ile idam cezalarının keyfilik arz ettiği ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı, düzenlemenin yalnızca Filistinlilere yönelik bir apartheid uygulamasının kılıfı olduğu ortadadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
