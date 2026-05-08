        Erzurum'da çiftçilere "Reflektörle Yol Al, Güvende Kal" projesi tanıtıldı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce çiftçilere yönelik "Reflektörle Yol Al, Güvende Kal" projesinin tanıtımı ile Karayolu Trafik Haftası kapsamında ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projenin Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki tanıtımında, trafik kazalarının vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açan önemli bir sorun olduğunu söyledi.

        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Baruş, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin kent genelinde denetimlerini sürdürdüğünü anlattı.

        - "Ceza kesilen araç sayısında yüzde 35 azalış meydana geldi"

        Şehirde meydana gelen kazalara ilişkin verileri paylaşan Baruş, şunları kaydetti:

        "2025'te trafikte kontrol edilen araç sayısı 355 bin 375 iken bu sayı bu yılın ilk 4 ayında 435 binin üzerine çıktı. Yüzde 23'lük artışa rağmen ceza kesilen araç sayısında yüzde 35 azalış meydana geldi. İlk 4 aylık verilere göre, yaralanmalı ve ölümlü kaza sayısında maalesef yüzde 11 artış var. Ölümlü kaza sayısı 5'ten 3'e gerilerken, yaralanmalı kaza sayısı 370'ten 414'e yükseldi. 'Reflektörle Yol Al, Güvende Kal' projemizin temel amacı traktör ve römorkların trafikteki görünürlüğünü artırarak kazaları en aza indirmek ve can kayıplarının önüne geçmektir. Traktörlerde çalışır vaziyette sarı ikaz lambası bulundurmak ve römorklara standartlara uygun reflektör takmak yalnızca yasal değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur."

        - Erzurum'da 22 bin 704 traktör bulunuyor

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Valilik onayı, Büyükşehir Belediyesinin desteği ve ziraat odalarının işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, tarım araçlarının trafikte daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığını anlattı.

        Erzurum'da 22 bin 704 traktör bulunduğunu belirten Karaburun, geçen yıl traktörlerin karıştığı 1 ölümlü ve 14 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, bu yılın ilk 4 ayında ise traktörlerin karıştığı 9 yaralanmalı kazanın kayıtlara geçtiğini ifade ederek "Hedefimiz Erzurum'da sıfır ölümlü ve sıfır yaralanmalı trafik kazasıdır. Geçen yıl 15 ölümlü kazada 18 vatandaşımızı kaybettik, 1401 kazada ise 2 bin 424 kişi yaralandı. Trafikte daha bilinçli hareket etmeli ve kurallara daha fazla uymalıyız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından görevlerinde üstün gayret ve başarılı çalışmalar yürüten trafik polisi, trafik jandarması ve trafik zabıtası personeline başarı belgesi verildi.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, il protokolü, çiftçiler, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

