Erzurum'da çiriş otu toplarken kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çiriş otu toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Halilkaya Mahallesi kırsalında çiriş otu topladığı sırada dengesini kaybeden 81 yaşındaki Sait E, kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ilk ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan Sait E'ye ilk müdahaleyi yapıp alandan çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerince bir süre sedyeyle taşındıktan sonra ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Sait E, helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

