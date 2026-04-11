Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Madırlı seçildi

Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Madırlı seçildi.



DAİB Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda, 17 ilin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden delegelerin katılımıyla "2025 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı" yapıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, başkanlık divanı seçimi yapıldı, 2025 yönetim kurulu çalışma raporu okundu, 2025 bilanço ve gelir gider hesapları ile 2026 bütçe ve iş programı görüşülerek oylandı.



Eski başkan Ethem Tanrıver'in aday olmadığı ve kendi dönemiyle ilgili çalışmalardan bahsettiği genel kurulda, Divan Başkanı Murat Kılıç, icraat ve faaliyet raporlarını okudu.



Adaylar Ömer Madırlı ve Abdullah Atalar'ın konuşmasının ardından genel kurulda, delegeler sandık başına giderek oy kullandı.



Toplam kullanılan 827 oydan 809'unun geçerli olduğu seçim sonucunda, 328 oy alan Atalar'a karşı 481 oy alan Madırlı başkanlığa seçildi.



- "Onların güvenlerine layık olmaya çalışacağız"



Madırlı, AA muhabirine, bölgedeki bütün çalışma arkadaşlarının gecesini gündüzüne katarak yoğun bir çalışma yaptığını söyledi.



Bundan sonraki süreçte üyelere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını belirten Madırlı, şöyle konuştu:



"Onların güvenlerine layık olmaya çalışacağız. Bölge ayırt etmeden ihracatçılarımızla alakalı Türkiye'nin önümüzdeki hedeflerini tutturmak için Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımız ve DAİB olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yaparak Allah'ın izniyle Türkiye'mizin ihracat rakamlarını tutturmak için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Burası, 1937'de Türkiye'de Atatürk tarafından kurulan ilk ihracatçılar birliği. Böyle bir birliğe 2026'da başkanlığımın nasip olması benim için ayrıca çok anlam taşıyan bir konu. Bu hususta da bizim çalışmalarımız kesinlikle şu andaki mevcut yönetimde olan Ethem Tanrıver başkanımızın harika ve muhteşem çalışmalarından sonra bizim işimiz aslında daha zor. Çünkü Ethem Tanrıver'i geçmek zorundayız. Bu konuda büyük çaba sarf edeceğiz. Doğu Anadolu'daki ihracatla alakalı olarak tabana yayacağımızdan kesinlikle kimse şüphe etmesin. Çok güzel rakamlara ulaşacağız. 4 yıl sonra 1937'de kurulan bu birliğin rakamlarının nerede olduğunu Türkiye'deki herkes görecek."



DAİB yönetimine 2 yıl önce girdiğini hatırlatan Madırlı, "2 yıllık çalışma süresi boyunca İhracatçılar Birliğinin çalışmalarını daha da derinlere inerek izleme imkanım oldu. Bizim şu andaki yönetimimizde zaten Ethem Başkanımıza biz teklif ettik, o da teveccüh gösterdi. Sağ olsun bizim yeni yönetimimizde yer alacak. Onun çok yoğun bilgi ve tecrübesinden faydalanarak bizlerin de ekonomi ve ticaret olarak yoğun tecrübelerimizle Allah'ın izniyle çok iyi yerlerde olacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



