Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da jandarmanın devriye sırasında bitkin halde bulduğu vaşak tedaviye alındı

        Erzurum'da jandarmanın devriye sırasında bitkin halde bulduğu vaşak tedaviye alındı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde vaşak gördü. Vaşağı koruma altına alan jandarma, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Vaşak, bölgeye giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve ekipler tarafından tedaviye alındı.

        Muayenede açlıktan bitkin düştüğü anlaşılan vaşağa, antibiyotik ve vitamin takviyesi yapıldı.

        Serumla beslenen ve özenle bakımı yapılan vaşak, sağlığına kavuşunca doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
