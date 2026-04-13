Erzurum'da jandarmanın devriye sırasında bitkin halde bulduğu vaşak tedaviye alındı

Erzurum'da jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, tedavi altına alındı.



Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde vaşak gördü. Vaşağı koruma altına alan jandarma, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Vaşak, bölgeye giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve ekipler tarafından tedaviye alındı.



Muayenede açlıktan bitkin düştüğü anlaşılan vaşağa, antibiyotik ve vitamin takviyesi yapıldı.



Serumla beslenen ve özenle bakımı yapılan vaşak, sağlığına kavuşunca doğal yaşam alanına bırakılacak.

