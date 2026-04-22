Erzurum'da nisanda karla mücadele sürüyor
Erzurum'da ekipler, iş makineleriyle karla mücadeleye devam ediyor.
Giriş: 22.04.2026 - 11:41 Güncelleme:
Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi ile Çayanyurdu mezrasındaki bazı yollarda 2 metreyi bulan kar, soğuk hava nedeniyle halen erimedi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bir süredir kapalı olan bu yollarda iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.
