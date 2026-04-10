Erzurum'da yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle yasa dışı silahlanmanın önlenmesi amacıyla ilçede daha önce tespit edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, 2 kama bıçak ve 2 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

