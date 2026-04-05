        Erzurum'daki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde tıbbi bitki ve kuş sergisi

        Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde 88 tıbbi bitki ve nesli tehlike altındaki kuşların yer aldığı sergi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Giriş: 05.04.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Bilimsel koleksiyonların özenle muhafaza edilip bilimsel araştırmaların yapıldığı müzede, dev mamut, dinozor ve balina replika koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda türden oluşan bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık, yengeç, ıstakoz, mercan ve milyonlarca yıl öncesine ait fosiller bulunuyor.

        Müzede, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun destekleriyle tıbbi bitkilerin tanıtımı ve korunması amacıyla yeni sergiler oluşturuldu.

        Aynı zamanda nesli tehlike altındaki kuş türlerinin de yer aldığı ve her yıl yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği müze, sahip olduğu zengin koleksiyonlarıyla dikkati çekiyor.

        Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Levent Gültekin, AA muhabirine, sergilerin oluşturulmasına sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.

        Bitkilerin hemen fark edilen canlı grupları olduğunu belirten Gültekin, "Dünyada yaklaşık 390 bin türle bitkiler temsil edilmekte. Türkiye'de ise bitki çeşitliliği önemli bir yer teşkil etmekte. Bitkiler savunmasız canlı gruplarıdır. Üreme kabiliyetleri yüksek fakat hareket kabiliyetleri olmadığı için ekosistemdeki değişikliklere insan baskısına karşı en hassas canlı grubudur." dedi.

        Gültekin, müzede Türkiye'de nesli tehlikede olan kuş türlerinin tanıtımını yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Tıbbi bitkilerin farmakolojik açıdan çok önemli olduğuna da işaret eden Gültekin, şunları kaydetti:

        "Literatürde bitkilerin yaklaşık yüzde 40'ının savunmasız ve korunmaya muhtaç, popülasyonlarının da kritik seviyede olduğu belirtilmekte. En önemli noktalarından birisi de bunların tıbbi bitki niteliğinde kullanılması. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve bilgi vermek anlamında bu sergi açıldı. Sergide, 88 bitkiye ait orijinal illüstrasyon baskısıyla sunumlar yapılıyor."

        Prof. Dr. Güktekin, dünyada yaklaşık 18 bin bitkinin tıbbi bitki niteliği taşıdığını, Türkiye'de ise bu sayının 1000 ila 1200 arasında değiştiğini, topluma tıbbi bilgilerin öneminin anlatılması gerektiğini aktardı.

        Müzede bitkilerle ilgili herbaryum niteliğinde bir serginin de bulunduğunu anlatan Gültekin, "Tıbbi bitkilerden oluşan sergimiz ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Aynı zamanda üniversitemizde İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü var, burası bilimsel çalışmalarda ortak paydaş olma noktasında araştırmaların yapılacağı anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
