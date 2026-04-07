Erzurum'daki tarihi Rus Kilisesi kütüphane olarak hizmet verecek

MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK / FATİH ÇELEBİ - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus Kilisesi, "Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi"yle modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.



Rus mimar Mihayloviç Verjbitsky tarafından 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında yapıldığı tahmin edilen kilise, 480 metrekare alan üzerinde yer alıyor.



Erzurum Valiliği, Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesince hazırlanan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 2018 yılında başlatılan proje kapsamında yapının restorasyonu 4 yılda tamamlandı.



Restorasyon işlemi tamamlanan tarihi yapının kütüphane olarak kullanılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi arasında protokol imzalandı.



Çalışmalar kapsamında yapım, onarım ve restorasyon işlemlerinin yanı sıra peyzaj düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ile iç mekan donanımı ve kütüphane altyapısı da oluşturulacak.



"Kültür Hazineleri Gençler ile Buluşuyor Projesi" kapsamında yaklaşık 1 yıl sonra tarihi yapıda modern kütüphanenin ilçeye kazandırılması planlanıyor.



- Kültürel miras korunarak toplumsal faydaya dönüştürülecek



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, projenin yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığını, kültürel mirasın korunarak toplumsal faydaya dönüştürüldüğü, beşeri ve sosyal kalkınmayı destekleyen önemli bir yatırım olduğunu söyledi.



Tarihi Rus Kilisesi'nin restore edilerek modern bir halk kütüphanesine dönüştürüleceğini belirten Güray, "Hem geçmişin izlerini koruyor hem de gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunulan nitelikli bir kültür ve eğitim alanı oluşturuyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, bölgemizin sahip olduğu kültürel ve doğal değerleri koruyarak ekonomik değere dönüştürmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz." dedi.



Yalnızca turizm değil, tarım, eğitim-kültür, sosyal altyapı, imalat ve enerji sektörlerini kapsayan bütüncül bir kalkınma yaklaşımıyla hareket ettiklerini dile getiren Güray, şunları kaydetti:



"Restorasyon projeleri, ziyaretçi altyapıları, rekreasyon alanları ve kültürel cazibe merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımları önceliyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, kültür ve turizm alanındaki desteklerimizi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle kültürel mirasın korunması, alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler öncelikli alanlarımız arasında yer almaya devam edecektir. Amacımız, bölgemizin turizm potansiyelini en etkin şekilde değerlendirerek hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmak hem de bölgenin marka değerini artırmaktır."



- İçerisi kütüphane ve kafeye dönüştürülecek



Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi de projenin tamamlandığında vatandaşların vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecekleri bir mekan olacağını belirterek, "Oltu ilçemizdeki tarihi Rus Kilisesi'ni çevre düzenlemesiyle birlikte içini kitap kafeye çevirerek, Oltu'da hem turizm destinasyonunu genişletmeyi hem de gençlerimizin çok rahat şekilde çay ve kahve içebilecekleri, kitap okuyabilecekleri güzel bir mekana dönüştürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise Rus Kilisesi'nin yakın zamanda restore edildiğini ancak binaya herhangi bir işlevsellik kazandırılmadığını dile getirerek, "Birlikte geliştirdiğimiz projeyle Rus Kilisesi'ni güzel bir kütüphaneye ve kitap kafeye dönüştürmek için DAP'a proje sunduk ve proje onaylandı. Erzurum'umuza ve Oltu’muza böyle bir projeyi kazandırarak gençlerimizi kültür hazineleriyle buluşturacağız, hem de orayı kütüphaneye çevirerek gelişimlerine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

