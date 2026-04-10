Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'un huzurunu sağlayan polisler temiz bir nefes için sigarayı bıraktı

        TALHA KOCA - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında 199 polis, temiz bir nefes için sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin valiliği döneminde İl Emniyet Müdürlüğünce polislerin sigara bağımlılığından kurtulması için Kasım 2025'te "Hayata Yeniden Merhaba" projesi hayata geçirildi.

        Personel Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, kentte görevli 3 bin 329 personelin yüzde 51'inin sigara kullandığı tespit edildi.

        Sigara kullananlara yapılan anketle 214 kişinin sigarayı bırakma konusunda istekli olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan yöntemle bir firmanın hazırladığı 4 buçuk saatlik terapi videolarını izleyen polislerden 199'u sigara bağımlılığından kurtuldu.

        - "Çocukları ve eşlerinden olumlu dönüşler aldık"

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele talimatlarını göz önünde bulundurarak çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

        Personelinin sigarayı bırakmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Karaburun, "Personel çocukları ve eşlerinden çok olumlu dönüşler aldık. Geçen ay tekrar kontrol ettiğimizde bu personelimizden sigaraya tekrar başlayan kimsenin olmadığını da gururla tespit ettik." dedi.

        - "Herkesin sigarayı bırakması için gayret içindeyiz"

        Uzaktan link açmak suretiyle videolarla polislere terapi hizmeti verildiğini belirten Karaburun, şöyle konuştu:

        "Personelimiz özgürlüklerini elinden aldığını ve hayatlarını kısıtladığını çok çarpıcı örneklerle anlatan videolar izlediler. Sonunda 214 personelimizin sigara bırakma noktasında 'yardım alırsak bırakabiliriz' düşüncesi vardı, bunlardan 199'u da bıraktı. Sadece ekran ve narkotik değil, bağımlılığın her türüyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Personelimizi de sağlıklı yaşama teşvik ederek örnek bir polis olmaları için bu konuda gayretlendirip eğitim veriyoruz. Bu projemizle daha iyi sonuçlar alıp, sıfır sigara tüketen bir müdürlük olma yolunda ilerleyeceğiz."

        Sigarayla mücadelenin tüm kurumların görevi olduğunu söyleyen Karaburun, "Erzurum'da bu projeyi uygulayan ilk kurum olduk, tecrübemiz oluştu. Bu sayede diğer kurumlara projeyi nasıl başlattık, hangi aşamaları sürdürdüğümüzle ilgili gerekli desteği sağlıyoruz. Herkesin sigarayı bırakması için gayret içindeyiz çünkü sigara ciddi bir bağımlılıktır. Küçük görülebilecek bir bağımlılık değildir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

