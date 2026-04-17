Eski Tunceli Valisi Sonel, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

