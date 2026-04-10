Kalp hastaları "soğuk" müdahaleyle felç ve kalp yetersizliği riskinden kurtuldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi'nde kalbinde ileri derecede ritim bozukluğu bulunan kadın hastalar, uygulanan ablasyon (dondurma) yöntemi sayesinde kalp yetersizliği ve felç riskinden kurtuldu.



Kalpteki ritim bozukluğu nedeniyle çarpıntı, halsizlik ve nefes darlığı şikayeti olan 53 yaşındaki Konyalı Hatice Arslan ile 60 yaşındaki 9 çocuk annesi Naciye Cender, Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Murat Özmen'e başvurdu.



Yapılan tetkiklerin ardından felç ve kalp yetmezliğine neden olan "Atrial Fibrilasyon (AF)" denilen ritim bozukluğu teşhisi konulan hastalara, Özmen ve ekibince hastanenin elektro fizyoloji ve ablasyon laboratuvarında, entübe edilmeden "dondurma" yöntemi uygulandı.



Gerçekleştirilen işlemle kalpteki ritim bozukluğu normale döndürülerek çarpıntı, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri giderilen hastalar, hem kalp yetersizliğinden hem de felç kalma riskinden kurtuldu.



Doç. Dr. Özmen, AA muhabirine, AF denilen kalpteki ritim bozukluğunun dünyada çok yaygın ve sık görüldüğünü söyledi.



Ritim bozukluğuna erken müdahalenin önemine işaret eden Özmen, "Hastalar bu ritim bozukluğuyla kaldığı zaman felç olma riski artıyor ve bundan dolayı hastayı nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk ve halsizliğe maruz bırakıyor." dedi.



Özmen, her iki hastaya ritim bozukluğu işlemini başarıyla uyguladıklarını aktardı.



- "Eksi 40-45 derecelere kadar balon ablasyonu dediğimiz dondurma işlemini yaptık"



Ablasyon işleminin ritim bozukluklarını tedavi etmede başarılı olduğunu vurgulayan Özmen, şöyle devam etti:



"Kalbin içine girerek ritim bozukluğuna sebep olan damarların etrafını dondurduk. Eksi 40-45 derecelere kadar 'balon ablasyonu' dediğimiz dondurma işlemini yaptık. Gayet güzel oldu, hastaların kalp ritmi normale döndü. Hastamız artık çarpıntıyı hissetmeyecek, inşallah kalp yetersizliği olmayacak ve hayatına sağlıklı devam edecek."



Özmen, dünyada en sık ölüm sebepleri arasında ilk sırada kanserin, ikinci sırada ise kardiyovasküler hastalıkların geldiğine dikkati çekerek, ritim bozukluklarının da kardiyovasküler sistemde önemli yere sahip olduğunu söyledi.



- Düzeltilmeyen ritim bozukluğu ciddi hayati tehlikelere sebep olabilir



Düzeltilmeyen ritim bozukluğunun ciddi hayati tehlikelere sebep olabileceğine işaret eden Özmen, "Eğer bu ritim bozukluğu geri döndürülemezse hastada ileri seviyede kalp yetersizliği, kalp krizleri ve felç geçirme durumları ve bunlar da hastanın çarpıntılarına, bayılmasına, nefes darlığına ve kendini halsiz hissetmesine sebep olacaktır. Bu yüzden ritim bozukluğunu erken evrede normal ritme çevirmek gerekir." diye konuştu.



Özmen, kalp sağlığı açısından çok yağlı yiyeceklerin azaltılmasını, kilo alımına dikkat edilmesini, sigara ve alkolden de uzak durulmasını tavsiye etti.



Çarpıntı hissettikten sonra hemen sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneren Özmen, "Erken teşhis çok önemli, eğer geç kalırsak dondurma işlemi fayda vermiyor." ifadesini kullandı.



Hastalardan Hatice Arslan da tavsiye üzerine Erzurum Şehir Hastanesine geldiğini anlatarak, "Çok halsiz kalıyordum, çarpıntım vardı, yol yürüyemiyordum, kendimi çok yorgun hissediyordum. Allah razı olsun, Murat hocam tedavimizi yaptı, hastane hizmetlerinden çok memnun kaldık. Doktor ve personel çok ilgili." dedi.





Çarpıntı ve kalp ağrısı şikayetlerinin artması üzerine Özmen'e geldiğini belirten hasta Naciye Cender ise "Önceden yürüyemiyordum, nefes darlığı çekiyordum, şimdi iyiyim çok şükür. Murat hocama teşekkür ederiz. Allah razı olsun, hastane hizmetlerinden çok memnun kaldık." şeklinde konuştu.



Hasta yakını Kadir Cender de astım gibi kronik hastalığı olan eşinin Doç. Dr. Özmen sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, kendisine ve hastane personeline teşekkür etti.



Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ise son sistem teknolojiyle donatılan hastanede hizmet kalitesini artırarak Erzurum ve çevre illerden gelen hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

