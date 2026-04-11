Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 265, Palandöken'de 211, Ergan'da 205, Kartalkaya'da 185, Sarıkamış'ta 170, Uludağ'da 149, Erciyes'te 126, Konaklı'da 105, Davraz'da 91, Yıldız Dağı'nda 70, Murat Dağı'nda 62, Ilgaz'da 46, Çambaşı'nda 37, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.04.2026
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|YKY
|-5
|-1
|Palandöken
|YKY
|-6
|-3
|Ergan
|KY
|-8
|-1
|Kartalkaya
|ÇB
|-2
|0
|Sarıkamış
|KY
|-3
|1
|Uludağ
|ÇB
|-5
|1
|Erciyes
|KY
|-7
|1
|Konaklı
|YKY
|-5
|-2
|Davraz
|PB
|-5
|4
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-7
|1
|Murat Dağı
|ÇB
|-6
|4
|Ilgaz
|HKY
|-8
|1
|Çambaşı
|KY
|-7
|-2
|Yalnızçam
|YKY
|-4
|2
|Denizli
|PB
|-5
|6
|Akdağ
|KY
|-5
|2
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
