    Takipde Kalın!
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.


        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 265, Palandöken'de 211, Ergan'da 205, Kartalkaya'da 185, Sarıkamış'ta 170, Uludağ'da 149, Erciyes'te 126, Konaklı'da 105, Davraz'da 91, Yıldız Dağı'nda 70, Murat Dağı'nda 62, Ilgaz'da 46, Çambaşı'nda 37, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

        Merkez11.04.2026En düşükEn yüksek
        HakkariYKY-5-1
        PalandökenYKY-6-3
        ErganKY-8-1
        KartalkayaÇB-20
        SarıkamışKY-31
        UludağÇB-51
        ErciyesKY-71
        KonaklıYKY-5-2
        DavrazPB-54
        Yıldız DağıÇB-71
        Murat DağıÇB-64
        IlgazHKY-81
        ÇambaşıKY-7-2
        YalnızçamYKY-42
        DenizliPB-56
        AkdağKY-52

        (YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

