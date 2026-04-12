Kayak sezonu uzatılan Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kayak sezonu 30 Nisan'a kadar uzatılan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayakseverler hafta sonu yoğunluğu oluşturdu.



Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, yurt içi ve dışından çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.



Kar kalınlığının 211 santimetre ölçüldüğü ve 15 Nisan'da kapanması planlanan kayak sezonunun 30 Nisan'a kadar uzatıldığı merkezde, aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.







