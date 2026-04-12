        Palandöken'de kayak sezonu 30 Nisan'a kadar uzatıldı

        Palandöken Kayak Merkezi'nde, etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonunun 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 Nisan'da kapanması beklenen kayak sezonunun, 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kayak sezonunu en erken açıp en geç kapatan kayak merkezinde kayak sezonu 30 Nisan'a kadar devam ediyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, ayrıca hava ve pist şartlarının uygun olduğu takdirde 1 Mayıs itibarıyla kayak kulüpleri için pistlerin açık olacağı da belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

