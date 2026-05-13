Tescil edilen Erzurum paça çorbası tanıtıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu tescil edilen Erzurum paça çorbası, düzenlenen programla tanıtıldı.



UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "Gastronomi şehri Erzurum" olarak yer alan kentte, paça çorbasının tescil belgesinin alınmasıyla coğrafi işaretli ürün sayısı 62'ye çıktı.



Alınan belgeye ilişkin Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste program düzenlendi.



Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, burada yaptığı konuşmada, ürünlerin tescillenmesindeki önemi anlattı.



Büyüknalçacı, "Coğrafi ürün tescili sadece bir ürünün adını korumak değil, aynı zamanda o ürünün üretildiği yerdeki üreticilerin emeğini korumak anlamına da geliyor. Bu tescili aldık. Bu süreçte de sürdürülebilir kılmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli olan bu coğrafi tescil ürününde emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.



- "Bekleyen 20 tane daha müracaatımız var"



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bugün şehirlerin yaşatılması ve gelişmesinin yolunun değerlerin ortaya çıkarılmasından geçtiğini söyledi.



Şehrin sahip olduğu kültürel eserlerin yanı sıra gastronomi alanında da önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:





"6 bin yıllık tarihimizden bahsedilir. Böyle olması dolayısıyla bu 6 bin yıl içerisinde yaşayan insanların oluşturduğu gastronomi alanında önemli damak lezzetleri vardır. İşte bunları ortaya çıkardığınız zaman hem sağlık hem de lezzet yönünden nasıl farklı olduğunu görürüz. Bugün bizler Erzurum'un gastronomisini öne çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar 61 türde ürünü tescil ettik. Şu anda paça çorbasını tescil ederek sayıyı 62'ye çıkardık. Şu anda bizim bekleyen 20 tane daha müracaatımız var. İnşallah bunları en kısa sürede tescil ettirerek bu alandaki yerimizi yine ön taraflarda almaya gayret edeceğiz."



Sekmen, tescil edilen ürünlerin şehir ekonomisine ve turizme katkısı için de çalışmaların yürütüleceğine işaret etti.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ürünlerin patentlerinin alınmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün gastronomi alanında ürün sayımızın 62'ye çıkması çok kıymetli ve bu ürünlere sahip çıktığımızı gösteriyor." diye konuştu.



Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da "Allah'a şükür öyle bir hale geldik ki direkt istihdamı sağlayacak ürünlerle yöresel ürünlerimizi ayırmak zorundayız. Bu çalışmalarla beraber endüstriyel ürünler tescilden sonra nasıl sanayileşir, nasıl istihdama katkıda bulunur, nasıl katma değerli hale gelir, bunun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Patent sürecini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak ise yetkililere teşekkür etti.



Kent protokolünün katıldığı program, paça çorbasının ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

