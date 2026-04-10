        Yüksek rakımı ve serin suları Erzurum'da kafes balıkçılığına ilgiyi artırıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve soğuk illerinden Erzurum'da, baraj ile göletlerde kurulu işletmelerde yıllık 3 bin 500 ton alabalık ve Türk somonu üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:44 Güncelleme:
        2 bin metre yükseklikteki Erzurum'da doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, tarım, hayvancılık ve enerji sektörlerinin yanı sıra su ürünlerine katkısıyla da dikkati çekiyor.

        Rakımı nedeniyle kışın soğuk, yazları ise serin havanın etkisini hissettirdiği Erzurum'da kafes balıkçılığı yapanlar, ürettikleri gökkuşağı alabalığı ve Türk somonu türlerini çevre iller ile Karadeniz üzerinden Rusya'ya ihraç ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, bölgede kafes balıkçılığına ilginin sürekli arttığını söyledi.

        Erzurum'da su ürünleri sektöründe 60 tesis bulunduğunu anlatan Kenger, "Bu tesislerimizden 20'si kara balıkçılığı, 40'ı kafes balıkçılığı yapıyor. Kafes balıkçılığı tesislerimizde toplam üretim kapasitemiz 8 bin 500 ton. 2025 yılında 3 bin 500 ton kadar üretim gerçekleşti." dedi.

        Kenger, kentte geçen yıl 15 milyon yavru balık üretildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Rakımımız yüksek, serin, temiz ve bol oksijenli sularımız var. Bu sebeplerle yatırımcılar Erzurum'da su ürünleri üzerine yatırım yapmak istiyor. Bol ve serin suları bulunan Erzurum, yatırımcılar için çok cazip bir bölge. Şu an işlemleri devam eden 3 başvurumuz var. Ülkemizin muhtelif yerlerinden su ürünleri üzerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar mütemadiyen tarafımıza ulaşıyor. Gelen başvurularımızı değerlendirmek üzere bakanlığımıza iletiyoruz."

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda devlet desteğiyle kurdukları tesislerde balık üretimi gerçekleştiren işletmeciler, bölgede balıkçılığa yoğun talep olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Cezaevinde hafız oldular
        Erzurum'un huzurunu sağlayan polisler temiz bir nefes için sigarayı bıraktı
        Erzurum ve Erzincan'da 37 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun'dan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl d...
        İlçede esnafın Fatma başkanının sloganı: Kadın eli, güçlü yönetim
        Meteorolojinden Doğu için kar yağışı uyarısı