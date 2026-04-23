AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürcan, mesajında, 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olmasıyla büyük anlam taşıdığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen eşsiz gün olduğunu ifade etti.



Çocukların, geleceğin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Gürcan, "Her biri birer umut, birer fidan olan çocuklarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Onların gözlerindeki ışık, ülkemizin aydınlık geleceğinin en güzel habercisidir." ifadelerini kullandı.





23 Nisan'ın coşku ve heyecanının tüm çocukların kalbinde daim olmasını temenni eden Gürcan, bayramı en içten dilekleriyle kutladı.

