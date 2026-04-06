Astronot Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" programında öğrencilerle bir araya geldi.



Yunus Emre Kampüsü'ndeki Şener Şen Salonu'nda öğrencilerle buluşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 22 gün süren uzay yolculuğunu ve Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri anlattı.



Gezeravcı, başarıların kendisine değil devlet iradesine ait olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bu başarılar benim başarım değil, devletimizin idaresinin başarısı. Yapılan işin mutluluğunu ve gururunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak en az sizin kadar paylaşıyorum. Doğduğum tarihten bu işlerin şekillenmeye başladığı döneme kadar mahkum edildiğimiz çaresizlikten, öğrenilmişliklerden gerçekten yorulmuştuk."



Daha önce 600'ün üzerinde astronotun uzaya gittiğini hatırlatan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun zihinlerdeki önyargıları kırdığını vurguladı.



Gezeravcı, devlet iradesi olduğu sürece yapılamaz denilen hiçbir işin imkansız olmadığını kaydederek, "İnsanoğlu 70 yıldır uzayda, bu sürenin içerisinde 3 binin üzerinde deney halihazırda gerçekleşmiş. Biz oraya 13 deney götürdük ve bu deneyler sadece Türk bilim tarihinde değil, insanlığın uzayda kalıcı varlığı açısından önem taşıyor." dedi.



Deneylerin yaşam destek üniteleri, insan sağlığı, malzeme bilimi, havacılık ve savunma teknolojileri gibi alanlarda özgün çalışmalar olduğunu anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin özellikle son 15-20 yılda savunma ve havacılık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.



Ailelere çocukların özgüvenlerini desteklemeleri çağrısında bulunan Gezeravcı, "Lütfen devlet iradesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özgüvenlerini ayağa kaldırmaya çalıştığı bu çabanın içinde, bu çocuklarımızın gelecek hayallerini harcamayalım. İnşallah gençlerimizin bahtı açık olur." diye konuştu.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, Rektör Adıgüzel'in Gezeravcı'ya hediye takdimiyle sona erdi.

