Eskişehir'de çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.



Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.F.G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.



Kavgada E.G., E.Y, Ş.T. ve E.Ç. de darbedildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada olayla ilgili çok sayıda şüpheli yakalandı.



Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

