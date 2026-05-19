Eskişehir'de dedesini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı dedesini bıçakla ağır yaralayan zanlı, tutuklandı. Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta Emir Musa G. (21) ile dedesi Musa G. (73) arasında para nedeniyle tartışma çıktı. Emir Musa G, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine dedesini vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede Musa G, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

