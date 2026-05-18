Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 50 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 50 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan K.B. (38) yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

