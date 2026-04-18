Eskişehir'de hayvan barınaklarına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü
Eskişehir'de hayvan barınaklarına yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu'nda İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığında "hayvan barınakları toplantısı" düzenlendi.
Toplantının ardından Çelik, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi kara yolu üzerinde kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti.
İncelemelerde bulunan heyet, yetkililerden, tesisin kapasitesi, yürütülen çalışmalar ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.
Heyet, merkezdeki alanları gezerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
