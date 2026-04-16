        Eskişehir Haberleri Eskişehir'de lise öğrencilerinden "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı münazara yarışmasında birincilik

        Eskişehir'de lise öğrencilerinden "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı münazara yarışmasında birincilik

        Eskişehir'de, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yağmur Dönmez, Odelia Grace David ve Özgür Yolcu, "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı liseler arası münazara yarışmasında birinci oldu.

        Giriş: 16.04.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Eskişehir'de lise öğrencilerinden "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı münazara yarışmasında birincilik

        Eskişehir'de, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yağmur Dönmez, Odelia Grace David ve Özgür Yolcu, "Yeşil Vatan, Geleceğe Çare" temalı liseler arası münazara yarışmasında birinci oldu.

        Öğrenciler, kaleme aldıkları "Doğaya Açılan Savaş, Ormansızlaştırma" başlıklı çalışmayla küresel çevre sorununa dikkati çekti.

        Çalışmada, ormansızlaşmanın, yalnızca ağaç kaybı olmadığını, albedo etkisinin bozulması, karbon döngüsünün kesintiye uğraması ve biyoçeşitliliğin azalması gibi zincirleme etkiler yarattığı belirtildi. Bu durumun ekosistemlerde "domino etkisi" oluşturduğu ve küresel iklim krizini derinleştirdiği vurgulandı.

        "Yale Environment 360 verileri"ne atıf yapılan çalışmada, ormanların "gökyüzü nehirleri" oluşturarak su döngüsünü düzenlediği, bu sistemin bozulmasının kuraklık ve tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığı ifade edildi.

        Öğrenciler, bireysel ve kurumsal düzeyde alınabilecek önlemler arasında okullarda kağıt kullanımının azaltılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

