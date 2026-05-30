Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de MHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Eskişehir'de MHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Eskişehir'de, MHP İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 14:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de MHP İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Eskişehir'de, MHP İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla programı düzenlendi.

        Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Sezer, bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği önemli günler olduğunu söyledi.

        MHP'nin dün olduğu gibi bugün de devletin bekasını, milletin birliğini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tuttuğunu belirten Sezer, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu her meselede sorumluluk bilinciyle hareket eden partimiz, milli ve manevi değerlerimizin korunması için kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

        Sezer, Eskişehir teşkilatı olarak milletin huzuru ve mutluluğu ile kentin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Gökhan Aker ise Kurban Bayramı'nın, yardımlaşma, fedakarlık ve gönül birliği duygularının en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Türk devletlerimiz ve büyük Türk milletimizin köklü tarihinden aldığı güç ve asırlardır süregelen kardeşlik ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bayramlaşma programına il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri, Ülkü Ocakları başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Türk Dünyası öğrencilerine kahvaltılı bayramlaşma
        Eskişehir'de Türk Dünyası öğrencilerine kahvaltılı bayramlaşma
        Üniversiteliler elektrikli yarış araçları için benzerlerinden yüzde 85 daha...
        Üniversiteliler elektrikli yarış araçları için benzerlerinden yüzde 85 daha...
        Eskişehir'de sıcaklığın 4 ila 6 derece artması bekleniyor
        Eskişehir'de sıcaklığın 4 ila 6 derece artması bekleniyor
        Eskişehir'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Eskişehir'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Vali Yılmaz, engelli Mehmet Doğan ve ailesini ziyaret etti
        Vali Yılmaz, engelli Mehmet Doğan ve ailesini ziyaret etti
        Odunpazarı'nda bayram yoğunluğu
        Odunpazarı'nda bayram yoğunluğu