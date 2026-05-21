Eskişehir'de Neşeli Hayatlar Derneğince düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi

Eskişehir'de, Neşeli Hayatlar Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapsamında çocuklar için eğlence programı düzenledi.



Derneğin ​Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM) bahçesinde gerçekleştirildiği kutlama programında, yüz boyama standı kuruldu.



Çuval yarışı ve halat çekme aktivitelerine katılan çocuklar, ip atlamayıp voleybol oynadı.



Neşeli Hayatlar Derneği Başkanı Tayfun Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram coşkusunu çocuklarla paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Yılın her günü çocuklarla birlikte olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



​"Bugün burada, canımız olan çocuklarımızın gözlerindeki o ışığı görmek, bayramımızın anlamını bir kez daha en güzel şekilde gözler önüne serdi. ​Özellikle Sosyal Hizmetler bünyesinde kalan ve devlet koruması altındaki çocuklarımıza yönelik sağladığımız etüt ve eğitim destekleri, derneğimizin en hassas olduğu konuların başında geliyor. Onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken, bu tarz özel gün ve bayram etkinlikleriyle de motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlıyoruz."

