Eskişehir'de sosyal medya paylaşımının ardından yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de sosyal medya paylaşımının ardından polis ekiplerince yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince,Tepebaşı ilçesinde gasp şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kimlik bilgileri tespit edilen zanlı N.A, polis ekiplerince takibe alındı.
Sosyal medya hesabından camide olduğu bilgisini paylaşan N.A'nın yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti.
Cami çıkışında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.
