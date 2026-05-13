Sarıcakaya'da öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde öğrencilere yönelik polislik mesleğinin tanıtımı ile teknoloji bağımlılığı konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, polislik mesleğinin tanıtılması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında ilçelerde eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyor.



Bu kapsamda Sarıcakaya ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ise polislik meslek tanıtımı ile teknoloji bağımlılığı konulu bilgilendirme semineri yapıldı.



