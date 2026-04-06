Araban'da depremlerde yıkılan cami, yeniden yapılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan caminin yeniden yapılması için temel atıldı.





Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde ağır hasar aldığı için yıkılan ilçeye bağlı kırsal Fıstıklıdağ Mahallesi'ndeki caminin yeniden yapılması için temel atma töreni düzenlendi.



Muhtar Ömer Kılıç, Fıstıklıdağ Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurduğunu belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımızın derneğimize yaptıkları desteklerle camimizin temelini atıyoruz. Bundan sonraki yapacakları yardımlarla camimizi eski yerine Allah'ın izniyle 170 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.





Törene Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, MHP Araban İlçe Başkanı Halil Sağır ile mahalleliler katıldı.

