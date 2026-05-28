Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Burç Ormanı'nda 2001 yılında yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerine kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 8 bin hayvan bulunuyor.



Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçiyi ağırlayan parkta, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.



Parkta yoğunluk yaşandığını belirten Özsöyler, şunları kaydetti:





"Günlük 17-18 bin kişi parkımızı ziyaret ediyor. Özellikle çocukların kitaplarda ve dergilerde gördükleri hayvanları burada canlı görmeleri büyük ilgi çekiyor. Çevre illerin yanı sıra çevre ülkelerden de yoğun ziyaretçi ağırlıyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de ilk kez doğan zürafa yavrumuzun adını anketle "Çınar" koyduk. İnsanlar Çınar'ı görmek için akın akın geliyor. Bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."



Ziyaretçilerden Sevilay İmre ise Gaziantep'e ilk kez geldiğini belirterek, "Gaziantep özellikle gastronomisi ve müzeleriyle önemli bir kent. Hayvanat bahçesini de çeşitlilik ve düzen açısından çok başarılı bulduk." ifadelerini kullandı.



İzmir'den geldiklerini söyleyen Ebru Evyapan ise hayvanat bahçesini çok beğendiklerini dile getirdi.



Adem Altıntop da çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

